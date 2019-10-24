الصدر يوجه معاونه الجهادي بشأن التظاهرات ويرسل تعليمات للمتظاهرين من بينهم عراقيو المهجر ويخاطب الرئيس صالح بدلًا عن عبدالمهدي

2019/10/24 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، نائبه الجهادي بالتدخل، إذا تم الاعتداء على المتظاهرين، وذلك بما يسمح بإحلال السلام، وشرط أن يكونوا من دون سلاح.ونشر الصدر بياناً تلقته “يس عراق” تحت عنوان “إرشادات”، جاء فيه، أن “المتظاهر سيقدم لكم وردة فيا ايها البواسل قدموا لهم وردة، وعلى من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد […]

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