شجرة العام في بريطانيا عمرها ألف سنة (صور)

2019/10/24 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختيرت شجرة تبلغ من العمر ألف عام كشجرة العام بليفربول البريطانية، ووالتي ذكرت في أول كتاب يرصد مسح جغرافي للبدات في إنجلترا ومدنها، وتقع تلك الشجرة العريقة في حديقة كالديرستون بارك.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اختيار الشجرة بناء على تصويت من قبل الكثيرين، حيث حازت على 34% من نسبة التصويت، من بين 11 ألف صوت في مسابقة أقيمت في وودلاندترست.

حصلت الشجرة التي تنمو بإسيكس في كولشستر كاسل سيكامور، على المركز الثاني من التصويت، بعد أن حازت الشجرة مترامية الأطراف على أغلبية الأصوات.

ستمثل الشجرة أيضا بريطانيا في المسابقة السنوية للأشجار على مستوى أوروبا، والتي تبدأ في فبراير القادم، واستخدمت الشجرة أيضا في الحرب العالمية الثانية، حيث تم تخبئة الرسائل بفروعها للقوات التي تخدم بالخارج.

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