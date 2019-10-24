قسد تتحفظ على بعض بنود سوتشي

2019/10/24 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، اليوم الخميس، وجود تحفظات على بعض النقاط في التفاهم الروسي التركي، بخصوص المنطقة الحدودية التركية السورية.

وقال بالي" طبعا تفاجئنا بمخرجات اجتماع سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس التركي، ولدينا تحفظات على هذه المخرجات..



اعتقد أن الآليات أو التفاهمات النهائية تحتاج لمزيد من النقاش "، نقلا عن وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأكد بالي، استعداد "قسد" للحوار قائلا: " هناك قنوات اتصال مع كل الأطراف، بالنسبة لنا في كل الظروف وفي كل الأوقات كانت قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف بما فيه الجانب التركي.



دائما أثبتنا وأبدينا رغبتنا بحل المشاكل العالقة عبر وسائل الحوار، وما زال الأمر كذلك بالنسبة لنا".

ودعا بالي، روسيا لاستخدام نفوذها لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، قائلا: " نعتقد أن روسيا لديها مسؤوليات كبرى في سوريا.



بحكم حجمها كدولة عظمى في العالم ووزنها السياسي والعسكري في المنطقة أمام مسؤولية أخلاقية، ويجب أن تستخدم كل نفوذها وطاقاتها لحل الأزمة في سوريا"

واختتم "نتمنى أن الجانب الأميركي والجانب الروسي على نفس الدرجة أمام مسؤولية تاريخية لإنهاء الحرب والوصول إلى حلول ومخرجات سياسية لهذه الأزمة".

ووقع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.

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