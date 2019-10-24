سعيد الوجاني - هل النظام المغربي ( مخلوع ) خائف من دعوة النزول الى الشارع في 26 اكتوبر الجاري ؟

2019/10/24 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني العديد من الأوساط ، والعديد من المتتبعين ، يعتقدون ان النظام المغربي ، مرتبك من دعوة النزول الى الشارع ، يوم 26 أكتوبر الجاري ..ان من أسباب دعوة النزول ، من جهة ( الملف المطلبي ) بالنسبة للبعض ، ومن جهة المطالبة بالملكية البرلمانية بالنسبة للبعض الآخر ...ومن خلال ترتيب هذه المطالب ، نستطيع القول ، انها غير متجانسة ، وهو ما يؤكد ان الواقفين وراءها كذلك ، ليسوا متجانسين ، بل انهم مقامرين ، س......

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