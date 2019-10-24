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السفارة الأميركية ببغداد: واشنطن داعمة لحق العراقيين بالتظاهر ورفض العنف


السفارة الأميركية ببغداد: واشنطن داعمة لحق العراقيين بالتظاهر ورفض العنف
2019/10/24 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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