حظر للتجوال بثلاث مدن بعد ساعات من اغتيال 3 مسؤولين بديالى

2019/10/24 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية في محافظة ديالى حظرا للتجوال بثلاث مدن عقب اغتيال مسؤولين محليين.وابلغ مسؤول امني شفق نيوز، ان السلطات فرضت حظرا للتجوال في الوجيهية والمقدادية وابي صيدا، وذلك خشية تطور الاحداث عقب حالات اغتيال.وكان مسلحون مجهولون اقدموا اليوم الخميس على اغتيال رئيس المجلس المحلي لناحية ابي صيدا، سعد صريوي وابنه، قبل ان يغتال مسلحون مدير الناحية (ابي صيدا) حارث الربيعي، واعقبه اغتيال العميد محمد الحميري مدير الجنسية في الناحية ايضا.

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