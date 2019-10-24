اغتيال رئيس المجلس البلدي لناحية أبي صيدا ونجله

2019/10/24 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة اغتالت رئيس المجلس المحلي لناحية ابي صيدا، سعد صريوي.

وقال المصدر لشفق نيوز ان مسلحين كانوا يستقلون سيارات مظللة، فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة على رئيس المجلس المحلي لناحية ابي صيدا، سعد صريوي وابنه، ما ادى الى مصرعهم على الفور.

واضاف المصدر ان المجموعة التي نفذت العملية لاذت بالفرار.

يذكر ان مجموعة اخرى قامت اليوم الخميس، باغتيال العميد محمد الحميري مدير الجنسية في الناحية ايضا.

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