الحصيلة النهائية لضحايا الهجمات المسلحة في ابو صيدا

2019/10/24 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي 7 اشخاص مصرعهم اليوم الخميس في ناحية ابو صيدا في ديالى التي شهدت هجمات مسلحة أدت الى فرض حظراً للتجوال في ثلاثة مناطق بالمحافظة.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} إن "حصيلة الضحايا في ابو صيدا هم مدير الناحية حارث الربيعي ورئيس المجلس سعد الصريوي ومدير الجنسية، بالاضافة الى اربعة مواطنين".



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