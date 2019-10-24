شرطة ميسان تصدر بياناً بشأن تظاهرات يوم غد

2019/10/24 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت مديرية شرطة ميسان والمنشآت، اليوم الخميس، بياناً بخصوص التظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.

وذكرت شرطة ميسان عشرة توجيهات بحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، جاءت على النحو التالي:"اولا_سحب جميع الأسلحة من مكان التظاهرات ولا يجوز للأجهزة الأمنية حمل اي نوع من انواع الأسلحة ثانياً_ سيكون سلاحنا جميعاً علم العراق به نحمي أنفسنا ومؤسساتنا ودوائرنا ليكون علم العراق خيمتنا ثالثاً _ يمنع منعا باتاً ارتداء اللون الأسود من قبل جميع منتسبي شرطة ميسان ومن يرتدي ذلك يتعرض للعقوبة الشديدة وعلى الأجهزة الرقابية متابعة ذلك واعلامنا خامساً _ يمنع منعا باتاً ارتداء النقاب ومهما كانت الأسباب وسيشكل مجلس تحقيقي بحق المخالفسادساً _ على جميع إخوتنا من منتسبي الشرطة التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك من قبل المتظاهرين لتفويت الفرصة على اللذين يسعون إلى حرف مسار التظاهرات وخلق الفتنه واشاعة الفوضى سابعاً _ نرجو من جميع الأخوة القائمين على المظاهرة تحديد أماكن التظاهر من أجل تأمين الحماية وإنشاء حواجز تفتيش تحسباً لدخول أحزمة ناسفة او أسلحة نارية او آلات جارحة والتسلل في صفوف المتظاهرين لضرب الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين وخلق الفتنة وإشاعة الفوضى ثامناً_ نرجو من جميع الأخوة الإعلاميين والصحفيين التواجد في مكان التظاهرة ونقل الحقائق كما هي والابلاغ عن اي حالة احتكاك سواءاً من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية آو المتظاهرين والعمل على التهدئةتاسعاً _ نرجو عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية ومؤسسات الدولة والأموال العامة لأنها ملك الشعب ولأبنائكم واجيالكم في المستقبل عاشراً _ ليكن شعارنا أنا رجل آمن وانت ابن ميسان كلانا يجمعه حب العراق".



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