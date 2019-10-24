فرض حظر التجوال في بعقوبة

2019/10/24 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "سيارات للشرطة تجولت في مناطق بعقوبة ابرزها شارع الطابو وتتحدث بمكبرات الصوت عن فرض حظر للتجوال".

واضاف ان "اسباب الحظر غير واضحة الان، ويرجح ان يكون بسبب عمليات الاغتيالات التي شهدتها ناحية ابي صيدا، وتشييع مدير الناحية".

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