بالوثيقة... الاقتصاد النيابية توصي عبد المهدي بالإبقاء على رئيس هيئة الاستثمار في منصبه

2019/10/24 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادالغد برس

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإبقاء رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في منصبه استثناءً من شرط العمر.

وبحسب وثيقة تضمنت طلباً موجها من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني وتلقتها "الغد برس" فإن " اللجنة ستتولى هذا الطلب في مجلس النواب، للحفاظ على المشاريع الاستثمارية قيد الانجاز أو المخطط تنفيذها قريباً من أي خلل".

و يعلل الكناني طلبه هذا إلى "الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها الأعرجي في قيادة العملية الاستثمارية والتنموية في العراق".

وبين ايضا أنه "تم انجاز مئات المشاريع وتشغيل الأيدي العاملة بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولحاجة البلد الماسة لجهود الأعرجي في البقاء بمنصبه".

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