يوم دام في ناحية أبي صيدا.. مقتل مدير الجنسية

2019/10/24 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمنى من داخل محافظة ديالى، الخميس، بمقتل مدير جنسية ناحية ابي صيدا المقدم محمد الحميري.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس، إن “مسلحين مجهولين اغتالوا المقدم محمد الحميري، الذي يشغل منصب مدير جنسية ناحية ابي صيدا”.

وتشهد الناحية سلسلة اغتيالت منذ صباح اليوم، حيث أفاد مصدر أمني، باغتيال مدير الناحية حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي السابق .

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