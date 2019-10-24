الصدر يدعو سرايا السلام لحماية المتظاهرين بحالة الاعتداء عليهم

2019/10/24 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، سرايا السلام للنزول إلى الشارع من دون سلاح وحماية المتظاهرين بحالة الاعتداء عليهم، وفيما أهاب بشيوخ العشائر حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان، أكد ضرورة رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد.

وقال الصدر في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز، :"كما ان المتظاهر سيقدم لكم وردة فيا ايها البواسل قدموا لهم وردة"، مبيناً :"على من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد ولو بكلمة او دعم معنوي كتعطيل الاعمال كافة ليوم الجمعة فقط".

وأشار إلى "ضرورة تطرق أئمة صلوات الجمعة غداً للتظاهرات بصورة ايجابية وارشادية"، موضحاً انه "قد يحتاج المتظاهرين الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك..



لذا ادعوا اصحاب رؤوس الاموال النزيهة لدعمهم قدر الامكان".وأهاب الصدر، بشيوخ العشائر "حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنوياً".وأكد أنه "في حال الاعتداء على المتظاهرين..



فعلى النائب الجهادي ان يزج سرايا السلام لنشر السلام بطرق مقبولة لحماية المتظاهرين ومن دون سلاح"، داعياً إلى "الدعاء في المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لحفظ العراق وسلامة الثوار وازاحة الفاسدين".

وتابع، أنه "على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات"، مشدداً أنه "في حال قطع الطرق من اي من الطرفين فعلى الواعين التعامل مع الامر بحذر وترقب".

وبين الصدر، أنه "في حال قامت الحكومة بقطع الانترنيت ظلما وعدوانا فعلى من هم خارج العراق مناصرة اخوانهم قدر الامكان"، داعياً إلى "رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد والى غير ذلك".ولفت إلى أنه "في حال الاعتداء على المتظاهرين فعلى (رئيس الجمهورية) القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والاخلاقية اللازمة".

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