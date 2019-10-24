تركيا تعلن اصابة 5 من جنودها بهجوم

2019/10/24 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنه مسلحون في منطقة رأس العين شمالي سوريا، واتهمت في تنفيذه الكورد.وكانت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الكورد في الحرب على "داعش"، توصلتا الأسبوع الماضي، وعقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.ونص الاتفاق على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكوردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 30 كيلومترا نحو الجنوب.

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