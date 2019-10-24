2019/10/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القوات الأمنية تفرض حظراً للتجوال في عموم مناطق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القوات الأمنية تفرض حظراً للتجوال في عموم مناطق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).