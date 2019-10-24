نائب: القمع عار والاستبداد انحدار

2019/10/24 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب محمد اقبال، ان الحريات حق للجميع.

وقال اقبال في تغريدة على {تويتر} ان" الحريات حق للجميع دون تمييز او تلوين او مفاضلة"، مبيناً ان" الحرية دليل حياة المجتمعات وفعالية الأنظمة الديمقراطية".



وأشار الى ان" القمع عار والاستبداد انحدار، والفوضى تقود لهيمنة السلاح ورعاته".



وأضاف اقبال" الدول الكبرى والإقليمية لن ترضى بابتلاع العراق او احتكاره؛ لكنها ستدفع باتجاه تقسيم البلد..



ويبقى العراق أغلى منا جميعا".انتهى

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