حظر تجوال شامل في ديالى

2019/10/24 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فرضت السلطات الامنية في محافظة ديالى حظرا للتجوال بعموم المحافظة عقب اغتيال مسؤولين محليين.

وذكر مصدر أمني، ان "السلطات الامنية في ديالى قررت تعميم حظر التجوال في كامل المحافظة، بعد ان كان مقتصرا على مدن الوجيهية والمقدادية وابي صيدا، وذلك خشية تطور الاحداث عقب حالات اغتيال".واضاف، ان الحظر يشمل المشاة والمركبات، مع التعاطي مع حالات استثنائية".



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