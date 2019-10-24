بالوثيقة... مجلس قضاء الرفاعي يقيل القائممقام جمال مسير صالح من منصبه

2019/10/24 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار على إقالة قائممقام القضاء جمال مسير صالح من منصبه لتغيبه عن جلسة استجوابه التي حددها مجلس القضاء المحلي.

وذكر بيان لمجلس الرفاعي تلقت " الغد برس" نسخة منه أنه " تم تأجيل استجواب القائممقام أكثر من مرة، لكنه لم يحضر الجلسة الأخيرة المقرة من قبل المجلس".

واضاف البيان أن " الأحداث الأخيرة وما رافق التظاهرات التي أسفرت عن إصابة 60 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتركز مطالب المتظاهرين على اقالة القائممقام تم تحديد موعد استجواب جديد ولم يحضر إليه رئيس الوحدة الادارية".

وأكد أن " المجلس صوت على إقالته بواقع 11 عضواً من أصل 13 عضو مجلس محلي".

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