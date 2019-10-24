2019/10/24 | 17:27

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قائد عمليات ديالى ينفي فرض حظر للتجوال في عموم المحافظة

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قائد عمليات ديالى ينفي فرض حظر للتجوال في عموم المحافظة

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