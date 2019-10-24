قبيل تظاهرات الجمعة.. عراقيون يسخرون من اتهامات الحكومة والشيخ علي يصف الرافضين للاحتجاجات بأبناء السفارات

2019/10/24 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد قبيل ساعات على انطلاقها؛ تفاعل ناشطون ومدونون وصحفيون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع التظاهرات الاحتجاجية المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.وعبر المدونون عن رفضهم اتهامات الحكومة للمحتجين، ووصفهم بالمتآمرين مع سفارات أجنبية، مطالبين رئيس الوزراء وحكومته بالإصغاء إلى مطالب الشارع وتحقيق مطالبه بدلاً من توزيع الاتهامات والتشكيك بالمتظاهرين.الإعلامي صالح الحمداني سخر […]

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