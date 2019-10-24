واشنطن: طالما التزمنا بحق المواطنين بالتظاهر والمؤسسات الإعلامية بتأدية عملهم باطمئنان

2019/10/24 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السفارة الامريكية لدى بغداد، الخميس، أنه لطالما التزمت الحكومة الأمريكية بحق المواطنين بالتظاهر والمؤسسات الإعلامية بتأدية عملهم باطمئنان.

وذكرت السفارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "لطالما التزمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أمن العراق واستقراره وسيادته، كما لطالما التزمت الولايات المتحدة في دعمها لحكومة وشعب العراق ورفضها للعنف ودعمها لحق المواطنين العراقيين في التظاهر السلمي وحق المؤسسات الاعلامية والصحفيين العراقيين في نقل الخبر وتأدية مهام عملهم في ظل أجواء يعمها الاطمئنان".

وأضافت أن "قناة الحرة هي مؤسسة اعلامية مستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية تُمول من قبل الكونجرس الأمريكي وبموجب عقدها، وليس للحكومة الأمريكية حق الرقابة على الاخبار التي تنقلها او المحتوى الذي تبثه المؤسسة الأعلامية المذكورة، ولكننا ندعم حقها بحرية التعبير شأنها شأن اي مؤسسة اعلامية اخرى".





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