رئيس كوردستان معزياً بوفاة درويش: كرس حياته لشعبه وتكبد الكثير من العناء

2019/10/24 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، برقية تعزية بمناسبة رحيل سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، حميد الحاج درويش.

وقال بارزاني في برقيته "بمناسبة وفاة المرحوم حميد الحاج درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، نتقدم بتعازينا إلى عائلته وذويه ورفاقه وأصدقائه، ونشاركهم الحزن والأسى".

واضاف بارزاني "كرس المرحوم حميد الحاج درويش حياته لخدمة شعبه وتكبد الكثير من العناء والمشقة في هذا السبيل، ندعو الله تعالى أن يتغمد روحه برحمته ويرزقه الجنة ويلهم عائلته الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم الخميس السياسي الكوردي حميد درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، اثر نوبة قلبية.

يشار الى ان حميد الحاج درويش من مواليد 1936 منطقة الدرباسية في محافظة الحسكة، وكان من أوائل المعارضين الكورد المناصرين للثورة السورية ومطالب الشعب السوري.

وساهم درويش في تأسيس المجلس الوطني الكوردي السوري في تشرين الاول 2011، ويعد من مؤسسي العلاقات بين المجلس الوطني الكوردي والائتلاف السوري المعارض، إلى جانب تأسيسه لعدة منتديات وورش سياسية معارضة في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية.

وكان قد فاز لمرة واحدة بمقعد نيابي عن محافظة الحسكة في مجلس الشعب السوري (البرلمان) ضمن قائمة المستقلين بين الأعوام 1990 و1994.

وفي العام 2005 تولى منصب نائب رئيس تجمع "إعلان دمشق" المُعارض لحكومة بشار الأسد بعد تأسيسه آنذاك في العاصمة السورية، حيث ضم أحزاباً كوردية وأخرى عربية إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية أخرى من مختلف مكونات البلاد.

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