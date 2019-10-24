عبد المهدي يوافق على نقل واستبدال عدد من الضباط والقادة الأمنيين بمختلف المحافظات

2019/10/24 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، على تغيير بعض القادة الأمنيين بمختلف المحافظات.

وذكرت الخلية في بيان، أن الموافقة تضمنت نقل الفريق الركن قيس المحمداوي من مهام قائد عمليات الفرات الاوسط، ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم، من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط .

ووافق عبد المهدي على نقل اللواء الركن جبار نعيمة والي، من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع، الكرخ، ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، ونقلالعميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة الرابعة عشر ويكلف بمهام قائد الفرقة الحادية عشرة.

وأضاف البيان، أن القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل العميد الركن مازن عبود جواد، من مهام مقدم اللواء الثامن والعشرين الفرقة السابعة، ويكلف بمهام آمر اللواء الخامس والأربعين الفرقة الحادية عشرة.

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