2019/10/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري مع السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك.

وأستعرض الياسري خلال اللقاء الجهود المبذولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

واكد أن وزارة الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها، مبيناً انه وجه باتخاذ أقصى التدابير الامنية لتأمين تلك المقرات.

من جهته، ثمن السفير الامريكي لدى بغداد دور وزارة الداخلية في تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يستقبل السفير الأميركي ويؤكد على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يستقبل السفير الأميركي ويؤكد على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).