2019/10/24 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يؤكد لواع فرض حظر للتجوال في المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يؤكد لواع فرض حظر للتجوال في المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يؤكد لواع فرض حظر للتجوال في المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).