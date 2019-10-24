شركةُ تعبئة الغاز توضح حقيقة شحة الاسطوانات

2019/10/24 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت شركة تعبئة الغاز، الخميس، وجود شحةٍ في مادة الغاز السائل، بعد تداول اخبار حول شحتها.وقالت الشركة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “كميات الإنتاج من اسطوانات الغاز المُعبأ في تزايدٍ كبير، وانَّ معامل التعبئة مستمرّة في عملها دون توقف ، وبانسيابيّة عالية، تدعمها توجيهات وزارة النفط الإتحاديّة والإدارة العُليا في الشركة بهذا الصّدد”.

وتوعدت، بأنها “ستقوم بإجراءات رادعة لأيِّ شخصٍ يحاول استغلال المواطنين”، مطالبةً “المواطنين بالإبلاغ عن حالات الإستغلال في بيع إسطوانات الغاز خارج التسعيرة المُقررة رسميّاً ، عبر الإتصال بالرقم:07801472726 هاتف شكاوي تعبئة الغاز”.

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