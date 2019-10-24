2019/10/24 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر سياسي، الخميس، باستقالة أعداد كبيرة من قيادات وأعضاء الحزب الإسلامي في عموم العراق.ونقل موقع الخليج365 عن المصدر “، إن “أعداداً كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي العراقي في عموم محافظات العراق قدّمت استقالاتها”.وأضاف ان “أبرز المستقيلين بهاء النقشبندي نائب الامين العام، نصير العاني عضو المكتب السياسي ورئيس ديوان الرئاسة، صهيب الراوي عضو المكتب السياسي ومحافظ الانبار السابق”، موضحاً أن “المستقيلين الآخرين هم عمار وجيه زين العبادين رئيس مجلس الشورى، صباح الكبيسي مسؤل مكتب التنظيم، ومحمد مبارك أحمد الجنابي مسؤول تنظيمات جنوب بغداد”.وأشار إلى أن “المستقيلين من أعضاء مجلس النواب هم فيصل العيساوي وعائشة المساري ونهلة الراوي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالات بالجملة لقيادات واعضاء الحزب الالسلامي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالات بالجملة لقيادات واعضاء الحزب الالسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).