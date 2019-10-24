عضو بمجلس بابل يكشف ملابسات إقالة الجبوري ونائبه وأمين سر المجلس

2019/10/24 | 17:44

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بغداد اليوم _ الديوانية

كشف محمود المرشدي، عضو مجلس محافظة بابل، اليوم الخميس، عن ملابسات عملية إقالة رئيس المجلس رعد...





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