سليمان جبران - اعذروني . . مرّة أخيرة !

2019/10/24 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران أنا لا أعرف كيف لعب القمار.جرّني بعض الأصحاب إلى الكازينو غير مرّة، فوقفتُ حول الطاولة هناك أراقب اللاعبين.من بعيد لبعيد.لم أفهم يومها، ولا أفهم اليوم، ما هذه المتعة التي تخرّب البيوت.لكنّي أعرف القمار من قصيدة بهذا العنوان، كتبها الأديب اللبناني نجيب الحدّاد، يقول في مطلعها :لكلّ نقيصةٍ في الناس عارُ / وشرُّ معايب المرء القمارُهو الداءُ الذي لا برءَ منهُ / وليس لذنبِ صاحبهِ اغتفارُ

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