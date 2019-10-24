نينوى تحتضن مهرجانا للشعر والخطابة باللغة السريانية

2019/10/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوزؤ نسخة منه، ان" محافظة نينوى احتضنت المهرجان الذي تضمن القاء قصائد شعرية وخطابة للكوادر التربوية باللغة السريانية ، بهدف الحفاظ على الارث الادبي السرياني ، بالإضافة الى تقديم فعاليات فنية من قبل الطلبة".واضاف ان" هذا الكرنفال يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية بالنشاطات الادبية والثقافية ولجميع مكونات الشعب العراقي ، علاوة على ذلك تعزيز اواصر التواصل بين جميع ابناء الوطن الواحد".انتهى

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