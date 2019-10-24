الكرعاوي للمحاضرين: اصدرنا توجيهات واوامر ادارية تخصكم وتحملنا المسؤولية

2019/10/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} اوضح النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، انه تم اصدار توجيهات واوامر ادارية تخص المحاضرين المجانيين وعلى مسؤوليتنا.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه، اليوم الخميس، مجموعة من المحاضرين المجانيين.وقال الكرعاوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى ان" هذه الاوامر تضمنت تجديد عمل المحاضرين المجانيين في تربية النجف الاشرف والكوفة والمناذرة لهذا العام، اضافة الى ذلك طالبنا رئيس مجلس الوزراء بتثبيتهم على الملاك الدائم او تحويلهم من اجراء يومين الى عقود وزارية".واشار، الى" استحصاله موافقة وزارة المالية على منح اجور نقل للمحاضرين المجانين في محافظة النجف الاشرف والتي تعتبر من اولى المحافظات بصرف اجور نقل للمحاضرين.وبين الكرعاي ان" الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت مؤخرآ تعليمات تدعوا المحافظات الاخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين المجانيين ضمن الملاك الدائم لمديريات التربية مع معالجة كافة الاشكاليات التي عالجناها نحن في وقت سابق وعلى مسؤوليتنا قبل اصدار الامانه العامة ذلك".انتهى

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