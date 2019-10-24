برلمان إقليم كردستان ينظم عمل لجانه ويستحدث 4 لجان جديدة

2019/10/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر برلمان إقليم كردستان، إعادة تنظيم عمل عدد من لجانه وتشكيل أربع لجان برلمانية جديدة.

وجاء الاتفاق على القرارات الخاصة بتنظيم عمال اللجان البرلمانية، خلال الاجتماع الموسع للكتل السياسية البرلمانية، بهدف تنظيم شؤون اللجان، وتوزيع الاعضاء عليها، فيما تم الاتفاق على فصل عدد من اللجان عن بعضها، واضافة اربع لجان أخرى، وتوزيعها على الكتل البرلمانية، وفق استحقاقاتها الانتخابية.

وتضمن الاتفاق إناطة رئاسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئاسة لجنة الاعمار والاستثمار لكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئاسة لجنة الداخلية لكتلة حركة التغيير، ورئاسة لجنة شؤون البرلمان للاتحاد الاسلامي الكردستاني.

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