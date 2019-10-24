محافظ المثنى: لا يوجد حظر للتجوال وندعو المواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي

2019/10/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى محافظ المثنى أحمد منفي جودة فرض حظر للتجوال يوم غد على مناطق المحافظة.

وقال مكتب المحافظ في توضيح تلقته " الغد برس" إنه "لا حظر للتجوال الجمعة على مناطق محافظة المثنى، وندعو المواطنين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية".

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