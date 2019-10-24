2019/10/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الوطني طلب إخلاء الأقسام الداخلية من أجل الحفاظ على سلامتهم رغم تأمين جميع الأقسام.

وذكر السهيل في بيان تلقته "الغد برس" أن "أمر إخلاء الاقسام الداخلية من الطلبة لم يصدر منه شخصياً ولا من قبل الوزارة، وانما جاء بناءً على طلب جهاز الامن الوطني ومن قبل مديريات الاقسام الداخلية ومسؤولي ومشرفي تلك الاقسام".

وأضاف أن القرار يأتي "من اجل الحفاظ على سلامة الطلبة، علما ان الاقسام ودور سكن الطلبة مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي خطر عليها" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم: أمر إخلاء الاقسام الداخلية لم يصدر من الوزارة بل جاء بطلب من الامن الوطني) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم: أمر إخلاء الاقسام الداخلية لم يصدر من الوزارة بل جاء بطلب من الامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).