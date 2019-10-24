عبد الحميد الصائح – استقالة عادل عبد المهدي

2019/10/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق “: لا أعتقد أن مشكلةَ العراق وشعبه اليوم تكمن في رئيس الوزراء الحالي السيد عادل عبد المهدي، فقد جاء السيّد متأخرا كثيراً ليكونَ في هذا المنصب ، منصب رئيس الوزراء الذي كان امبراطوية لصلاحيات الثراء والنفوذ وتأهيل الإتباع وإثراء ذوي القربى ، وتأهيل مؤسسات في دولة منهارة على المقاسات الحزبية والشخصية، المنصب الذي […]

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