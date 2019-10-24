قسد: الهجوم التركي مستمر وترامب يتحمل المسؤولية

2019/10/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، بأن الهجمات العسكرية التركية مستمرة، محملا الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب مسؤولية عدم ايقافها.

يتبع..

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