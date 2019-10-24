وفد تركي ريزور كردستان لانهاء مقاطعة البضائع التركية

2019/10/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الصحفي والباحث في شؤون إقليم كردستان سالار تاوكوزي، الخميس، عن زيارة وفد اقتصادي تركي إلى مدينة أربيل مقر حكومة الإقليم.وقال تاوكوزي، لـ”كلكامش برس” إن الوفد طلب من حكومة الإقليم إنهاء مقاطعة البضاعة التركية التي جاءت على خلفية الهجوم التركي على شمال شرق سوريا ذات الأغلبية الكردية”.وأضاف أن “حكومة الإقليم عبرت للوفد عن قلقها بهذا الخصوص” مشيراً إلى أنها “أبلغت الوفد أن حملة مقاطعة البضائع أمر خارج عن سيطرة الحكومة وهو متعلق برغبة شعبية خاصة عند المواطنين”.من جانبه أكد الخبير الاقتصادي بشدر الطالباني “وجود بضائع بديلة قادرة على سد نقص التبضع التركي كالبضائع الإيرانية والسعودية والإماراتية”، مبيناً أن “الحكومة لاتستطيع منع الحملة الشعبية لأن البائع حر في شراء أية بضاعة ومن أي جهة كانت”.ويرى الطالباني أن “مقاطعة المنتجات والبضائع التركية ممكن أن تشجع رجال الأعمال في كوردستان على إنشاء مصانع في الإقليم والاهتمام بالزراعة مما ستزيد من فرص توظيف الشباب الكوردي في القطاعات الخاصة”.وشهدت أسواق إقليم كوردستان مقاطعة البضائع والمنتجات التركية تضامنا على خلفية الهجوم التركي على شمال شرق سوريا الذي يقطنه أغلبية تركية

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