2019/10/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم تنفي وجود أي توجيه بإخلاء ابنية الاقسام الداخلية للطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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