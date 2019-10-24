شبح العنف يطل من ديالى مجددا.. سلسلة اغتيالات في أبي صيدا ومسلحون مجهولون يجوبون الشوارع

2019/10/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-ديالى لا تكاد الأوضاع الأمنية تهدأ في ديالى قليلاً حتى تشتعل مجدداً، حيث أعلنت مصادر أمنية في المحافظة عن وقوع سلسلة اغتيالات في ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية، ابتدأت بمدير الناحية حارث الربيعي، ثم طالت رئيس المجلس البلدي سعيد الصريوي وابنه وابن عمه، بالإضافة إلى مدير دائرة الجنسية العقيد محمد الحميري، فيما تتضارب […]

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