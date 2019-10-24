القضاء المصري يفرج عن محامي صدام حسين

2019/10/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت مصادر حقوقية في مصر، الخميس، بأن القضاء قام بتعديل حكم صادر بحق ثلاثة من رموز المعارضة المصرية، وأفرج عنهم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه.وقالت المصادر لموقع “روسيا اليوم”، وتابعته “كلكامش برس”، إن “المعارضين هم منتصر الزيات المحامي والقيادي بالتيار الإسلامي، ومحمد منيب المحامي وأحد قيادات التيار الناصري والقومي الذي تولى الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمهندس حمدي الفخراني”.وبين، أن “تعديل الحكم حصل من السجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه”.

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