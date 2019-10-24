تحسباً لتظاهرات الغد.. الداخلية العراقية تدخل أجهزتها الأمنية حالة «الإنذار القصوى»

2019/10/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بخصوص التظاهرات المقررة انطلاقها يوم غداً الجمعة في عموم أنحاء العراق.فيما أدخلت الوزارة أجهزتها الأمنية في حالة الإنذار […]

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