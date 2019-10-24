التربية تحدد ضوابط نقل الطلبة للعام الدراسي الحالي

2019/10/24 | 18:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (24 تشرين الاول 2019)، حقيقة إصدار أوامر بإخلاء المصارف الحكومية داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العقيد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما تناقلته بعض منص

بغداد اليوم- بغداد

دعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الخميس، الفنانين والفنانات للحضور الى المقر لتنظيم وقفة تضامنية من جموع المتظاهرين الذين سينطلقون بتظاهراتهم غداً الجمعة.

وجاء في الدعوة الصادرة من نقيب الفنانين جبار جبودي، والتي حصلت (بغد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، فتح باب التطوع لخريجي قسم هندسة الطائرات، كاشفة عن شروط التقديم.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها تدعو "شبابنا الواعي من خريجي الكليات المدنية (قسم هندسة الطائرا

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