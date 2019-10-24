حكومة المثنى تنفي فرضها حظراً للتجوال

2019/10/24 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى:الفرات نيوز} نفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الخميس، فرض حظر للتجوال يوم غد الجمعة.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" لا حظر للتجوال في يوم التظاهرات بالمحافظة"، داعياً المواطنين الى" ممارسة حياتهم الطبيعية".وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده فرض حظر للتجوال في محافظة المثنى غداً الجمعة تزامناً مع انطلاق التظاهرات الكبرى في بغداد وعدد من المحافظات.انتهىبواسطة: محمود الاعاجيبي

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