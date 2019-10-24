تحت شعار(سهل نينوى واحد من مصادر الأدب السرياني) المهرجان السنوي السابع للشعر والخطابة السريانية

2019/10/24 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أقامت المديرية العامة للدراسة السريانية، اليوم الخميس، المهرجان السنوي السابع للشعر والخطابة باللغة السريانية تحت شعار "سهل نينوى واحد من مصادر الادب السرياني " بمشاركة المعلمين والمدرسين في الاختصاصات السريانية والتربية المسيحية

وذكر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "محافظة نينوى احتضنت المهرجان الذي تضمن القاء قصائد شعرية وخطابة للكوادر التربوية باللغة السريانية ، بهدف الحفاظ على الارث الادبي السرياني ، بالإضافة الى تقديم فعاليات فنية من قبل الطلبة".

وأضاف أن "هذا الكرنفال يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية بالنشاطات الادبية والثقافية ولجميع مكونات الشعب العراقي ، وتعزيز اواصر التواصل بين جميع ابناء الوطن الواحد" .

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