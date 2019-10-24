بالوثيقة.. نائب يتوعد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية بالإقالة ويهاجم لجنته بعد تمديدها فترة عمله

2019/10/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد الله الخربيط، قرار لجنته باستثناء رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي من شرط العمر وابقاءه في منصبه.وتوعد الخربيط في تغريدة له، “بإقالة الاعرجي من منصبه خلال الأيام المقبلة، مستغربا من عدم فعالية لجنته النيابية”.لجنة الاقتصاد تطلب استثناء الحرامي سامي الاعرجي مدير الاستعمار من […]

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