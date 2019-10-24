القوات الكردية تعتقل نساء منتميات لداعش بعد فرارهن من مخيم الهول

2019/10/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، إعادة اعتقال عدد من النساء والأطفال بعد هروبهم من مخيم الهول.

وذكرت وسائل اعلام مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، ان عناصر وحداتها الداخلية، القت القبض على خمسة نساء، منتميات لتنظيم داعش الإرهابي، وثمانية عشر طفلا كانوا برفقتهم، كانوا متوجهين الى الحدود العراقية، بعد تمكنهم من الفرار من مخيم الهول الواقع غربي الحسكة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، مبينة ان النساء الملقى القبض عليهن، يحملن الجنسيات الألمانية والتركية والاوزبكية.

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