وزارة التربية تحدد ضوابط نقل الطلبة للعام الدراسي الحالي

2019/10/24 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية،اليوم الخميس، جملة من الضوابط الوزارية التي تخص تنقلات الطلبة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 ، بغيى الحفاظ على رصانة العملية التربوية.

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