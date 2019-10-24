السفارة الأمريكية: ندعم حق العراقيين بالتظاهر.. لا رقابة لنا على ما تنشره قناة الحرة

2019/10/24 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت #السفارة_الأميركية في العاصمة #بغداد، اليوم الخميس، عبر بيان صادر عنها، على «دعم» #الولايات_المتحدة لحق #العراقيين بالتظاهر ورفض العنف.وقالت السفارة في بيانها: إن «حكومة الولايات المتحدة […]

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