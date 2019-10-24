2019/10/24 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الخميس، القوات الامنية في المحافظة بضبط الامن في عموم محافظة ديالى وفي ناحية ابي صيدا خصوصاً بعد الاحداث التي شهدتها المحافظة.وقال التميمي في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، :”نقدّم تعزيتنا الى اهالي وذوي المغدورين كل من مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد صريوي واثنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ديالى يوجه القوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يوجه القوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يوجه القوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).