2019/10/24 | 18:58

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شرطة ديالى للفرات: حظر التجوال فقط في ناحية ابي صيدا ولا وجود لانتشار الملسحين

تأریخ التحریر: : 2019/10/24 18:57

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